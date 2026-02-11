Мама фигуриста Гуменника пожелала судьям на Олимпиаде здоровья и радости

Елена Гуменник, мама российского фигуриста Петра Гуменника, прокомментировала судейство на Олимпиаде-2026.

«Судьи на Олимпийских играх, надеюсь, самые лучшие и квалифицированные. Они делают свою трудную работу. Дай бог им здоровья, нервов и радости», — цитирует Гуменник Odds.ru.

23-летний спортсмен после короткой программы одиночников занимает 12-е место. Гуменник набрал 86,72 балла.

Произвольную программу фигуристы покажут 13 февраля. Гуменник выступит в третьей разминке под 13-м стартовым номером и начнет прокат в 23.13 по московскому времени.

