Мама Гуменника — о судьях на Олимпиаде-2026: «Они делают трудную работу, дай бог им здоровья»
Мама фигуриста Гуменника пожелала судьям на Олимпиаде здоровья и радости
Елена Гуменник, мама российского фигуриста Петра Гуменника, прокомментировала судейство на Олимпиаде-2026.
«Судьи на Олимпийских играх, надеюсь, самые лучшие и квалифицированные. Они делают свою трудную работу. Дай бог им здоровья, нервов и радости», — цитирует Гуменник Odds.ru.
23-летний спортсмен после короткой программы одиночников занимает 12-е место. Гуменник набрал 86,72 балла.
Произвольную программу фигуристы покажут 13 февраля. Гуменник выступит в третьей разминке под 13-м стартовым номером и начнет прокат в 23.13 по московскому времени.
