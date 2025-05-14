Лакерник о решении ISU по недопуску российских пар: «Плохо. Без них будет хуже»

Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение ISU не допускать российские дуэты к олимпийскому отбору.

«Это стало для меня неожиданностью. Рассчитывал, что наши спортсмены будут во всех видах. Механизм оспаривания решения? Я такого не знаю — не значит, что его нет, но я такой не знаю. Конечно, без пар будет хуже. Все рассчитывали на участие, но получилось так. Плохо. Что с этим можно сделать — я не знаю», — сказал Лакерник «СЭ».

13 мая ISU одобрил заявки четырех российских фигуристов-одиночников на нейтральный статус для участия в отборе на Олимпийские игры 2026 года. В число этих спортсменов вошли Аделия Петросян, Алина Горбачева, Петр Гуменник и Владислав Дикиджи.

При этом ISU не допустил российские спортивные пары и танцевальные дуэты к отбору на Олимпиаду.