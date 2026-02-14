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Козловский — о реакции на победу Шайдорова на Олимпиаде-2026: «Думал, что соседи снизу вызовут соответствующую службу»

Анастасия Пилипенко

Трехкратный чемпион России Дмитрий Козловский рассказал об эмоциях после победы казахстанца Михаила Шайдорова на Олимпийских играх-2026.

«Я вчера вообще урыдался. Сначала плакал, что он в тройке, потом не верил, что он второй, потом, а когда он выиграл, я вообще думал, что соседи снизу вызовут соответствующую службу, потому что у них протечка сверху идет», — цитирует Козловского Sport24.

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В короткой программе турнира фигуристов Шайдоров получил 92,94 балла, в произвольной — 198,64 балла. В сумме у него 291,58 балла. Его победа стала первой для Казахстана на зимних Олимпиадах с 1994 года.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Олимпиада 2026: онлайн трансляция 14&nbsp;февраля.Еще одна попытка Посашкова и Крыловой, лыжная эстафета и хоккей: онлайн-трансляция Олимпиады-2026 в Милане

Источник: Sport24
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