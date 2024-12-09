Ковтун: «Если возвращение случится, многие фигуристы дождутся и поедут на Олимпиаду»

Четырехкратный чемпион России, призер чемпионатов мира и Европы Максим Ковтун выразил уверенность, что российские фигуристы будут бороться за самые высокие места, если их допустят до Олимпиады 2026 года.

«Если это все случится, дай бог, наши спортсмены готовы к возвращению на международную арену и борьбе за самые высокие места. Надеемся и верим. Хочется отметить работу нашей федерации, которой можно гордиться. Она организовывала различные турниры, шоу-программы и так далее, что поддерживало интерес к фигурному катанию. Очень важен финансовый вопрос, за счет чего топовые спортсмены не ушли, а продолжили кататься. Поэтому если возвращение случится, многие дождутся и поедут на свои Олимпийские игры. Во многом благодаря федерации, снимаю перед ними шляпу, они крутейшие!» — сказал Ковтун «ВсеПроСпорт».

По информации СМИ, по текущему сценарию ISU должен допустить россиян и белорусов к новому турниру, который будет носить статус квалификационного к Олимпиаде.