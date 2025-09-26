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26 сентября 2025, 17:18

Костомаров пожелал Петросян и Гуменнику победы на Олимпиаде-2026

Сергей Ярошенко

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров оценил уровень выступления российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника на отборочном турнире к Олимпиаде-2026.

«Сейчас мировой уровень в одиночном катании в плане исполнения сложнейших элементов немного упал. А наши ребята как раз владеют всеми сложными элементами, за счет которых могут победить всех, что в принципе и случилось сейчас в Китае. Поэтому я их поздравляю. Дай бог, чтобы все так дальше удачно у них складывалось, они проявили себя уже на самом высоком старте и показали лучший результат», — цитирует Костомарова ТАСС.

Аделия Петросян, Петр Гуменник.Молчание — золото? У Петросян и Гуменника начинается самый сложный период

20 и 21 сентября в Пекине прошел квалификационный турнир в женском и мужском одиночном катании, по итогам которого Петросян и Гуменник одержали победы и завоевали путевки на Олимпиаду-2026.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.

Источник: ТАСС
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Аделия Петросян
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