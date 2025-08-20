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20 августа 2025, 17:35

Костомаров: «Слежу за фигурным катанием, но с головой не окунаюсь, немножко далек от этого»

Александр Абустин
корреспондент
Роман Костомаров.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Олимпийский чемпион в танцах на льду и амбассадор благотворительной программы ДоброFON Роман Костомаров поделился с «СЭ» ожиданиями от выступления российских фигуристов на предстоящей Олимпиаде-2026 в Милане (Италия).

«Знаю, что кого-то допустили. Толком даже не знаю кого. Не особо сейчас я в сфере фигурного катания. Я бы знал больше, если бы нас допустили полноценно. Но когда кого-то берут, а кого-то нет, то я уже не в курсе этих внутренних деталей. Это давно несправедливо, но что имеем, то имеем. Слежу за фигурным катанием, иногда меня приглашают на этапы кубка России. Но так, чтобы с головой туда окунаться — нет. Я не в этом мире, не тренирую, немножко далек от этого», — сказал Костомаров «СЭ» на FONBASE.

Российские спортсмены отстранены от международных турниров с весны 2022 года. В марте 2023 года МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

Олимпийский отборочный турнир фигуристов пройдет в Пекине (Китай) с 17 по 21 сентября.

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Роман Костомаров
Фигурное катание

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