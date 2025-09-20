Короткая программа мужчин в отборе Олимпиады: началась прямая трансляция

Началась трансляция коротких программ у мужчин на Олимпийском квалификационном турнире

Началась трансляция коротких программ у мужчин в рамках Олимпийского квалификационного турнира по фигурному катанию.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов. В прямом эфире в России соревнования можно смотреть на онлайн-платформе «Окко Спорт» (при условии регистрации).

В мужском одиночном катании в нейтральном статусе Россию представляет Петр Гуменник (запасной Владислав Дикиджи).

Для российских фигуристов олимпийский квалификационный турнир — первый международный старт с 2022 года. Наши спортсмены представлены только в одиночных соревнованиях. У женщин выступает Аделия Петросян (запасная — Алина Горбачева).

Олимпийский квалификационный турнир проходит в Пекине (Китай) с 19 по 21 сентября. XXV Зимняя Олимпиада состоится в Милане и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.