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США лидируют в командном турнире Олимпиады-2026 по фигурному катанию

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото Reuters

Сборная США после первого дня соревнований лидирует в командном турнире по фигурному катанию зимних Олимпийских игр-2026.

Американцы набрали 25 очков. Второе место занимает команда Японии (23 очка), третье — Италия (22).

Победителями короткой программы в ритм-танце стали американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс (91,06 балла). Вторыми стали французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон (89,98). Третьими — британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (86,85).

В соревнованиях спортивных пар победу в короткой программе одержали японцы Рику Миура и Рюити Кихара (82,84). Второе место заняли представители Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава (77,54). Третью позицию заняли итальянцы Сара Конти и Никколо Макии (76,65).

Среди женщин победительницей короткой программы стала японская фигуристка Каори Сакамото (78,88). В тройку вошли американка Алиса Лю (74,90) и итальянка Лара Наки Гутманн (71,62).

В субботу, 7 февраля, мужчины выступят с короткой программой. Начало — в 21.45 по московскому времени.

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