Сакамото стала победительницей короткой программы командного турнира Олимпиады-2026
Японская фигуристка Каори Сакамото выиграла короткую программу командного турнира зимней Олимпиады-2026.
25-летняя фигуристка набрала 78,88 балла.
Второе место заняла американка Алиса Лю, набравшая 74,90 балла. Третьей стала итальянка Лара Наки Гутманн (71,62).
После трех видов программ в таблице командного турнира лидирует США — 25 очков. Второй идет Япония (23), третьей — Италия (22).
Фигурное катание
Милан (Италия)
Зимние Олимпийские игры — 2026
Командный турнир. Женщины
Короткая программа
1. Каори Сакамото (Япония) — 78,88
2. Алиса Лю (США) — 74,90
3. Лара Наки Гутманн (Италия) — 71,62
4. Шин Джиа (Корея) — 68,80
5. Анастасия Губанова (Грузия) — 67,79
6. Мэдлин Шизас (Канада) — 64,97
7. Лорин Шильд (Франция) — 62,24
8. Чжан Жуйян (Китай) — 59,83
9. Екатерина Куракова (Польша) — 57,76
10. Кристен Спорс (Великобритания) — 48,28
Командный турнир. Положение после трех программ
- США — 25 очков
- Япония — 23
- Италия — 22
- Грузия — 20
- Канада — 19
- Франция — 17
- Корея — 11
- Великобритания — 11
- Китай — 10
- Польша — 6
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