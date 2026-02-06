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ОИ Милан Кортина 2026

Сакамото стала победительницей короткой программы командного турнира Олимпиады-2026

Игнат Заздравин
Корреспондент
Каори Сакамото.
Фото Reuters

Японская фигуристка Каори Сакамото выиграла короткую программу командного турнира зимней Олимпиады-2026.

25-летняя фигуристка набрала 78,88 балла.

Второе место заняла американка Алиса Лю, набравшая 74,90 балла. Третьей стала итальянка Лара Наки Гутманн (71,62).

После трех видов программ в таблице командного турнира лидирует США — 25 очков. Второй идет Япония (23), третьей — Италия (22).

Фигурное катание

Милан (Италия)

Зимние Олимпийские игры — 2026

Командный турнир. Женщины

Короткая программа

1. Каори Сакамото (Япония) — 78,88
2. Алиса Лю (США) — 74,90
3. Лара Наки Гутманн (Италия) — 71,62
4. Шин Джиа (Корея) — 68,80
5. Анастасия Губанова (Грузия) — 67,79
6. Мэдлин Шизас (Канада) — 64,97
7. Лорин Шильд (Франция) — 62,24
8. Чжан Жуйян (Китай) — 59,83
9. Екатерина Куракова (Польша) — 57,76
10. Кристен Спорс (Великобритания) — 48,28

Командный турнир. Положение после трех программ

  1. США — 25 очков
  2. Япония — 23
  3. Италия — 22
  4. Грузия — 20
  5. Канада — 19
  6. Франция — 17
  7. Корея — 11
  8. Великобритания — 11
  9. Китай — 10
  10. Польша — 6
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Каори Сакамото

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