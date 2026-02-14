Шайдоров: «Каждый день еще заманчивей, я знаю: рамок нет»

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров отреагировал в социальной сети на свою победу в одиночном турнире зимних Олимпийских игр-2026 в Италии.

«Каждый день еще заманчивей, я знаю: рамок нет», — написал 21-летний спортсмен к своему фото с флагом Казахстана.

В короткой программе турнира фигуристов Шайдоров получил 92,94 балла, в произвольной — 198,64 балла. В сумме у него 291,58 балла. Его победа стала первой для Казахстана на зимних Олимпиадах с 1994 года.

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