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Шайдоров: «Каждый день еще заманчивей, я знаю: рамок нет»

Павел Лопатко

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров отреагировал в социальной сети на свою победу в одиночном турнире зимних Олимпийских игр-2026 в Италии.

«Каждый день еще заманчивей, я знаю: рамок нет», — написал 21-летний спортсмен к своему фото с флагом Казахстана.

Михаил Шайдоров.История Михаила Шайдорова: начинал на катке ТЦ, тренировался в Сочи, принес Казахстану редкое золото Олимпиады

В короткой программе турнира фигуристов Шайдоров получил 92,94 балла, в произвольной — 198,64 балла. В сумме у него 291,58 балла. Его победа стала первой для Казахстана на зимних Олимпиадах с 1994 года.

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Олимпиада 2026: онлайн трансляция 14&nbsp;февраля.Еще одна попытка Посашкова и Крыловой, лыжная эстафета и хоккей: онлайн-трансляция Олимпиады-2026 в Милане

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