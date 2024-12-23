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Каменский прокомментировал ситуацию с допуском российских спортсменов до Олимпиады-2026

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Олимпийский чемпион и вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал ситуацию с допуском российских спортсменов до Олимпиады-2026.

«(Допуск фигуристов) это маленький положительный знак. Но для того, чтобы нас полноценно допустили, нам нужно работать над этим — федерациям, министерству спорта, и они это делают. Поэтому идет работа, тяжелый труд», — приводит слова Каменского «РБ Спорт».

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение допустить российских и белорусских спортсменов до участия в квалификационных турнирах на Олимпийские игры-2026 при условии получения нейтрального статуса.

Источник: РБ Спорт
Олимпиада
Валерий Каменский
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