Каменский прокомментировал ситуацию с допуском российских спортсменов до Олимпиады-2026

Олимпийский чемпион и вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал ситуацию с допуском российских спортсменов до Олимпиады-2026.

«(Допуск фигуристов) это маленький положительный знак. Но для того, чтобы нас полноценно допустили, нам нужно работать над этим — федерациям, министерству спорта, и они это делают. Поэтому идет работа, тяжелый труд», — приводит слова Каменского «РБ Спорт».

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение допустить российских и белорусских спортсменов до участия в квалификационных турнирах на Олимпийские игры-2026 при условии получения нейтрального статуса.