Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Уведомления
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Фигурное катание

Милан-2026

20 августа, 20:58

ISU включил Петросян и Гуменника в окончательный список участников отбора на Олимпиаду

Алина Савинова
Аделия Петросян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU) опубликовала окончательный список участников отборочного турнира фигуристов на Олимпийские игры-2026.

В женском одиночном катании заявлена Аделия Петросян, в мужском — Петр Гуменник. Запасными будут Алина Горбачева и Владислав Дикиджи. Российские фигуристы примут участие в квалификационном турнире в нейтральном статусе.

В декабре 2024 года совет ISU объявил о допуске россиян к олимпийской квалификации, предоставив по одной квоте в мужском и женском разрядах. Спортивные пары и танцевальные дуэты из России не были допущены до участия в отборе.

Отборочный турнир состоится с 17 по 21 сентября в Пекине. Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Аделия Петросян
Петр Гуменник
Фигурное катание
Олимпиада
Читайте также
Капризов оформил дубль в игре «Миннесота» — «Колорадо» и забил 200 голов в НХЛ
WSJ узнала о предложении Уиткоффа Украине вместо Tomahawk просить отсрочки пошлин
Джикия опять хочет в «Спартак», Пруцева отказываются продавать сербы, а вундеркинд «МЮ» готовит гражданство. Кто из россиян может усилить клубы РПЛ под новый лимит
«По телевизору предпочитаю посмотреть хоккей, а не теннис». Интервью Вероники Кудерметовой
Первые зрители фильма «Есть только МиГ» поделились впечатлениями от просмотра
Конькобежка-чемпионка Наталья Петрусева умерла в возрасте 70 лет
Популярное видео
Валерий Карпин: «Возглавив «Динамо», переоценил свои силы»
Валерий Карпин: «Возглавив «Динамо», переоценил свои силы»
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Баффало» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Черноморец» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Гришин и Ларионов — как живут в Нижнекамске: репортаж Шевченко
Гришин и Ларионов — как живут в Нижнекамске: репортаж Шевченко
«Маккаби» — «Лион»: Лига Европы, 5-й тур, видеообзор матча
«Маккаби» — «Лион»: Лига Европы, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 5-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Бранн»: Лига Европы, 5-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Бранн»: Лига Европы, 5-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Янг Бойз»: Лига Европы, 5-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Янг Бойз»: Лига Европы, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Игорь Никитин — о кризисе ЦСКА. День с Алексеем Шевченко
Игорь Никитин — о кризисе ЦСКА. День с Алексеем Шевченко
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Олимпиакос» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Олимпиакос» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Бавария»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Бавария»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Интер»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Интер»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — ПСВ: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — ПСВ: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Барон Глейхенгаузен

    Какое там медали. До ворот бы доехали...

    28.08.2025

  • Olya Kalachikova

    Будем переживать за наших, пусть выиграют побольше золото, ну и серебро и бронзу. Удачи! :thumbsup::hearts:?

    20.08.2025

  • Vlаdimir

    Будем болеть.

    20.08.2025

    • Костомаров: «Слежу за фигурным катанием, но с головой не окунаюсь, немножко далек от этого»

    Чайковская: «Контрольные прокаты для фигуристов, которые поедут в Пекин, уже прошли»

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости