ISU включил Петросян и Гуменника в окончательный список участников отбора на Олимпиаду

Пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU) опубликовала окончательный список участников отборочного турнира фигуристов на Олимпийские игры-2026.

В женском одиночном катании заявлена Аделия Петросян, в мужском — Петр Гуменник. Запасными будут Алина Горбачева и Владислав Дикиджи. Российские фигуристы примут участие в квалификационном турнире в нейтральном статусе.

В декабре 2024 года совет ISU объявил о допуске россиян к олимпийской квалификации, предоставив по одной квоте в мужском и женском разрядах. Спортивные пары и танцевальные дуэты из России не были допущены до участия в отборе.

Отборочный турнир состоится с 17 по 21 сентября в Пекине. Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.