ISU удалил пост с видео с российским фигуристом Гуменником под украинскую песню

Пост в официальном аккаунте Международного союза конькобежцев (ISU) в соцсети, в котором было видео выступления российского фигуриста Петра Гуменника на олимпийском отборочном турнире под песню украинской группы Kazka «Плакала», удалили.

Ранее ISU не упоминал российских фигуристов среди заслуживающих внимания в превью турнира.

Гуменник показал лучший результат в короткой программе отборочных соревнований Олимпиады-2026 в Пекине. Он набрал 93,8 балла. 21 сентября он представит произвольную программу.

Олимпийский квалификационный турнир по фигурному катанию проходит с 19 по 21 сентября 2025 года в Пекине (Китай). По итогам отбора на Игры-2026 попадают пять лучших спортсменов.