ISU разместил новый пост с видео с Гуменником под музыку из фильма «Парфюмер. История одного убийцы»

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал в своем аккаунте в соцсети новый пост с фрагментом выступления российского фигуриста Петра Гуменника на отборочном турнире к Олимпиаде-2026 в Пекине.

Пост сопровождается музыкой, написанной к фильму «Парфюмер. История одного убийцы», под которой Гуменник выступал с короткой программой.

Ранее ISU разместил пост с видео выступления Гуменника на турнире в столице Китая, сопроводив его песней украинской группы Kazka «Плакала». Позднее публикацию удалили.

Гуменник показал лучший результат в короткой программе отборочных соревнований Олимпиады-2026 в Пекине. Он набрал 93,8 балла. 21 сентября он представит произвольную программу.

Олимпийский квалификационный турнир по фигурному катанию проходит с 19 по 21 сентября 2025 года. По итогам отбора на Игры-2026 попадают пять лучших спортсменов.