ISU одобрил заявки Петросян, Горбачевой, Гуменника и Дикиджи на участие в отборе на Олимпиаду-2026

Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил заявки четырех российских фигуристов-одиночников на нейтральный статус для участия в отборе на Олимпийские игры 2026 года, сообщается на сайте организации.

В число этих спортсменов вошли Аделия Петросян, Алина Горбачева, Петр Гуменник и Владислав Дикиджи.

При этом ISU не допустил российские спортивные пары и танцевальные дуэты к отбору на Олимпиаду.

В декабре 2024 года совет ISU объявил о допуске россиян к олимпийской квалификации в нейтральном статусе. Федерация фигурного катания на коньках России подала списки кандидатов на участие в отборочном турнире, который состоится с 17 по 21 сентября в Пекине.