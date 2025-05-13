Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Уведомления
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Фигурное катание

Милан-2026

13 мая, 17:51

ISU одобрил заявки Петросян, Горбачевой, Гуменника и Дикиджи на участие в отборе на Олимпиаду-2026

Алина Савинова
Аделия Петросян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил заявки четырех российских фигуристов-одиночников на нейтральный статус для участия в отборе на Олимпийские игры 2026 года, сообщается на сайте организации.

В число этих спортсменов вошли Аделия Петросян, Алина Горбачева, Петр Гуменник и Владислав Дикиджи.

При этом ISU не допустил российские спортивные пары и танцевальные дуэты к отбору на Олимпиаду.

Александр Галлямов и&nbsp;Анастасия Мишина.Удар ниже пояса. Россию на Олимпиаде-2026 лишили пары и танцоров

В декабре 2024 года совет ISU объявил о допуске россиян к олимпийской квалификации в нейтральном статусе. Федерация фигурного катания на коньках России подала списки кандидатов на участие в отборочном турнире, который состоится с 17 по 21 сентября в Пекине.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Аделия Петросян
Алина Горбачева
Владислав Дикиджи
Петр Гуменник
Фигурное катание
Читайте также
Теннисист Себастьян Корда женится на дочери обладателя «Золотого мяча»
Россиян предупредили об ограничении работы мобильного интернета
Погба впервые с 2023 года сыграл в официальном матче
Самая дорогая компания в мире Nvidia продолжает дорожать. И вот почему
Челестини назвал виновного в странном голе, Романов сделал то, что не смог Станкович. Что произошло после дерби «Спартака» с ЦСКА
В США отметили высокие темпы уничтожения систем ПВО на Украине
Популярное видео
«Трактор» уволил еще одного канадского тренера
«Трактор» уволил еще одного канадского тренера
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
В ФССР прокомментировали отказ в допуске экипажей двоек к отбору на Игры-2026
Губерниев: «Если бы в IBU были поумнее, то пустили бы белорусов на Кубок мира, чтобы показать фигу России»
Майгуров заявил, что отстранение не уменьшило популярность биатлона в России
Латыпов: «Если на следующий год откроются международные старты, это будет очень хорошо»
«Есть стереотип в российском спорте: чем старше становишься, тем чаще списывают со счетов». Интервью биатлониста Латыпова
«Контактировал с Госдепом США». Россия требует наказать вице-президента Европейского шахматного союза за политику
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • baruv

    да

    14.05.2025

  • Автогол

    А над теми кто поедет будут всячески измываться.

    14.05.2025

  • Фирсыч

    Неужели интересно?

    13.05.2025

  • baruv

    С интересом ждем их мотивацию.

    13.05.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Много там фашиков дебилов. Эта ИСУ уже давно загнала ФК под плинтус.

    13.05.2025

  • baruv

    ISU считает, что пара это команда?)

    13.05.2025

    • ISU принял решение по заявкам на нейтральный статус российских спортсменов

    ISU не допустил российские спортивные пары и танцевальные дуэты к отбору на Олимпиаду

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости