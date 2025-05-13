Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Уведомления
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Фигурное катание

Милан-2026

13 мая, 18:00

ISU не допустил российские спортивные пары и танцевальные дуэты к отбору на Олимпиаду

Руслан Минаев
Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Международный союз конькобежцев (ISU) не допустил российские спортивные пары и танцевальные дуэты к отбору на зимние Олимпийские игры 2026 года, сообщается на сайте организации.

При этом, ISU одобрил заявки на участие четырех российских представителей одиночного катания. В список вошли Аделия Петросян, Алина Горбачева, Петр Гуменник и Владислав Дикиджи. А также 18 представителей конькобежного спорта и шорт-трека.

В декабре 2024 года совет ISU объявил о допуске россиян к олимпийской квалификации в нейтральном статусе. Федерация фигурного катания на коньках России подала списки кандидатов на участие в отборочном турнире, который состоится с 17 по 21 сентября в Пекине.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Фигурное катание
Олимпиада
Читайте также
Стала известна причина драки между болельщиками «Спартака» и фанатом ЦСКА
Погба впервые с 2023 года сыграл в официальном матче
Челестини назвал виновного в странном голе, Романов сделал то, что не смог Станкович. Что произошло после дерби «Спартака» с ЦСКА
Россиян предупредили об ограничении работы мобильного интернета
Самая дорогая компания в мире Nvidia продолжает дорожать. И вот почему
В США отметили высокие темпы уничтожения систем ПВО на Украине
Популярное видео
«Трактор» уволил еще одного канадского тренера
«Трактор» уволил еще одного канадского тренера
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
В ФССР прокомментировали отказ в допуске экипажей двоек к отбору на Игры-2026
Губерниев: «Если бы в IBU были поумнее, то пустили бы белорусов на Кубок мира, чтобы показать фигу России»
Майгуров заявил, что отстранение не уменьшило популярность биатлона в России
Латыпов: «Если на следующий год откроются международные старты, это будет очень хорошо»
«Есть стереотип в российском спорте: чем старше становишься, тем чаще списывают со счетов». Интервью биатлониста Латыпова
«Контактировал с Госдепом США». Россия требует наказать вице-президента Европейского шахматного союза за политику
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Тренер сборной

    А теперь мы узнаем живут ли фигуристы по принципу "Один за всех и все за одного!" или "Кто первым встал, того и тапки"?

    13.05.2025

    • ISU одобрил заявки Петросян, Горбачевой, Гуменника и Дикиджи на участие в отборе на Олимпиаду-2026

    Тренер Дикиджи о допуске к отбору на Олимпиаду: «Мы столько лет к этому шли!»

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости