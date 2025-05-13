ISU не допустил российские спортивные пары и танцевальные дуэты к отбору на Олимпиаду

Международный союз конькобежцев (ISU) не допустил российские спортивные пары и танцевальные дуэты к отбору на зимние Олимпийские игры 2026 года, сообщается на сайте организации.

При этом, ISU одобрил заявки на участие четырех российских представителей одиночного катания. В список вошли Аделия Петросян, Алина Горбачева, Петр Гуменник и Владислав Дикиджи. А также 18 представителей конькобежного спорта и шорт-трека.

В декабре 2024 года совет ISU объявил о допуске россиян к олимпийской квалификации в нейтральном статусе. Федерация фигурного катания на коньках России подала списки кандидатов на участие в отборочном турнире, который состоится с 17 по 21 сентября в Пекине.