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15 мая 2025, 18:00

ISU не будет проверять российских тренеров иностранных спортсменов перед олимпийской квалификацией

Алина Савинова

В Международном союзе конькобежцев (ISU) заявили, что российские и белорусские тренеры, работающие с иностранными спортсменами, не будут подвергаться проверке со стороны организации.

«Коммюнике ISU распространяется исключительно на спортсменов с нейтральным статусом и их окружение, участвующих в определенных олимпийских квалификационных мероприятиях ISU», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы ISU.

Отмечается, что предоставлением аккредитаций непосредственно на Олимпиаду будет заниматься Международный олимпийский комитет (МОК).

13 мая сообщалось, что ISU одобрил заявки четырех российских фигуристов-одиночников, а также 18 конькобежцев и шорт-трекистов на нейтральный статус для участия в отборе на Олимпийские игры в Италии.

Источник: ТАСС
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