ISU назвал число квот для российских фигуристов на Олимпиаде-2026

Стало известно количество квот для российских фигуристов на квалификацию Олимпиады-2026.

Российская сторона получила по одной квоте в мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду. При этом российские фигуристы не будут допущены к командному турниру. Квалификационный турнир по фигурному катанию на зимние Олимпийские игры 2026 года пройдет в Пекине с 17 по 21 сентября 2025 года.

20 декабря ISU допустил российских и белорусских спортсменов к участию в квалификации Олимпийских игр в нейтральном статусе. Олимпиада в Милане пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года.