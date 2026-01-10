Олимпиада
10 января, 17:40

Источник: ФФККР не будет организовывать турнир для Петросян и Гуменника перед Олимпиадой

Сергей Ярошенко

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не будет организовывать специальный турнир для фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника, сообщает РИА «Новости».

Ранее глава ФФККР Антон Сихарулидзе заявил, что федерация намерена устроить турнир с участием сильнейших российских фигуристов для лучшей подготовки Петросян и Гуменника к Олимпиаде-2026.

По информации источника, в сжатые сроки организовать подобные соревнования оказалось проблематично. Также отмечается, что для подготовки к Играм в Италии Гуменник подаст заявку на участие в Мемориале Грушмана, который пройдет в Санкт-Петербурге 20 и 21 января.

В сентябре Петросян и Гуменник выиграли отборочный турнир Олимпиады-2026 в Пекине и завоевали путевки на Игры. Оба спортсмена будут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Источник: РИА Новости
Аделия Петросян
Петр Гуменник
Фигурное катание
  • Ралпачан Фляйшманъ

    А разве нейтральный статус не означает, что они не имеют права принимать услуги от национальных федераций? Им комитет оон по делам беженцев должен помогать как бомжам.

    10.01.2026

  • Фирсыч

    "И это правильно! И это верно!" М.С.Горбачёв. Раз спортсмены нейтральные, пусть сами организовывают!

    10.01.2026

  • hottie

    Че за бред организовывать турнир для двух человек, которые и так уже прошли, а остальные просто приедут покатаются? В чем прикол выступать для остальных?

    10.01.2026

  • Tommy Morton

    Ради 6-8 места на ОИ что-то там организовывать?

    10.01.2026

    Щербакова: «Думаю, в этом году на Играх я комментировать не буду, но собираюсь побывать на соревнованиях»

    Фигуристы Малинин, Торгашев и Наумов включены в состав олимпийской сборной США

