Источник: ФФККР не будет организовывать турнир для Петросян и Гуменника перед Олимпиадой

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не будет организовывать специальный турнир для фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника, сообщает РИА «Новости».

Ранее глава ФФККР Антон Сихарулидзе заявил, что федерация намерена устроить турнир с участием сильнейших российских фигуристов для лучшей подготовки Петросян и Гуменника к Олимпиаде-2026.

По информации источника, в сжатые сроки организовать подобные соревнования оказалось проблематично. Также отмечается, что для подготовки к Играм в Италии Гуменник подаст заявку на участие в Мемориале Грушмана, который пройдет в Санкт-Петербурге 20 и 21 января.

В сентябре Петросян и Гуменник выиграли отборочный турнир Олимпиады-2026 в Пекине и завоевали путевки на Игры. Оба спортсмена будут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.