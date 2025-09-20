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20 сентября 2025, 18:10

Авербух об отборе Петросян на Олимпиаду: «Никто не сомневался. Будем болеть и переживать»

Константин Белов
Корреспондент
Илья Авербух.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский хореограф-постановщик, чемпион мира 2002 года Илья Авербух в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от победы Аделии Петросян в отборочном турнире Олимпиады-2026.

«Поздравляю Аделию Петросян, Этери Тутберидзе и весь тренерский штаб с отличным результатом и хорошим началом. Безусловно, никто не сомневался, что Аделия будет в топ-5, но также было очень важно победить для внутренней уверенности. Это хорошее выступление для начала сезона. Впереди еще много работы. Задачи стоят очень высокие. В том числе Аделия одна из фаворитов на олимпийское золото. Будем болеть и переживать за результаты. А сейчас, с хорошим началом», — сказал Авербух «СЭ».

18-летняя россиянка выиграла и короткую, и произвольную программы на турнире в Пекине и получила путевку на Олимпийские игры в Италии.

Аделия Петросян.Петросян поедет на Олимпиаду! Россиянка не оставила шансов своим соперницам в квалификации

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Аделия Петросян
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Илья Авербух

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