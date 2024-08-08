Хендрикс о вручении сборной США командного золота Олимпиады-2022: «Как же я рада за этих золотых людей»

Бельгийка Луна Хендрикс воодушевленно отреагировала на то, что сборным США и Японии по фигурному катанию вручили медали за командное первенство на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Церемония награждения состоялась 7 августа в Париже. Американцы получили золотые награды, японцы — серебряные. Бронзовых призеров, фигуристов из России, не пригласили на мероприятие.

«Даааа, как же я рада за этих золотых людей», — написала Хендрикс в своих соцсетях, добавив эмодзи «сердце».

30 января ISU лишил сборную России золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Камилы Валиевой, в пробе которой от 25 декабря 2021 года был обнаружен запрещенный препарат триметазидин. После пересчета с учетом аннулирования результатов Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.

2 августа CAS окончательно отклонил апелляцию канадцев, требовавших присудить им третье место вместо россиян.