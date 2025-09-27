Гуменник — о предстоящей проверке комиссией МОК: «Все хорошо будет»
Российский фигурист Петр Гуменник ответил на вопрос о том, волнуется ли он перед проверкой на соблюдение критериев нейтральности комиссией Международного олимпийского комитета (МОК).
«Да нет. Все хорошо будет», — приводит слова спортсмена РИА «Новости».
23-летний россиянин выиграл и короткую, и произвольную программы на квалификационном турнире в Пекине и завоевал путевку на Олимпийские игры-2026.
Олимпиада-2026 состоятся в Милане и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. Россияне выступят на турнире в нейтральном статусе.
Источник: РИА Новости
