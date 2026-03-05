Гуменник рассказал, о чем жалеет после выступления на Олимпиаде-2026

Российский фигурист Петр Гуменник, занявший шестое место на Олимпийских играх-2026, подвел итоги своего выступления в Милане. Спортсмен признался, что главное сожаление связано с ошибкой в короткой программе.

«Единственное, о чем жалею, — это ошибка на тройном тулупе в короткой программе. Из-за волнения не хватило скорости, и я недокрутил этот прыжок. Если бы не эта помарка, мог бы быть выше в итоговой таблице», — цитирует Гуменника «Чемпионат».

В короткой программе фигурист получил 86,72 балла и занимал 12-е место после первого дня соревнований. В произвольной программе он исполнил пять четверных прыжков, набрал 184,49 балла и переместился на итоговую шестую позицию с суммой 271,21 балла. До бронзовой медали японца Сюна Сато (274,90) ему не хватило 3,69 балла.

При этом Гуменник отметил, что в целом доволен своим выступлением на дебютной Олимпиаде. «Я сделал все, что мог. Очень долго готовился к этому старту, был хорошо готов. Способен на все, что заявил, и сделал именно то, что заявил. Эмоции исключительно положительные», — сказал фигурист.

Спортсмен также признался, что после объявления оценок испытал радость от того, что смог чисто откатать произвольную программу в такой ответственный момент. «Вечером, когда пришел в номер, немного подумал, попереживал, но в целом радость от того, что смог здесь выступить, и выступить хорошо, перекрыла все остальное», — добавил он.

Гуменник выразил надежду, что сможет продолжить выступления на международной арене и через четыре года побороться за медали на следующей Олимпиаде.