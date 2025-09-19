Гуменник провел первую тренировку в Пекине перед стартом отборочного турнира
Российский фигурист Петр Гуменник провел первую тренировку перед стартом отборочного турнира на Олимпийские игры 2026 года, сообщает ТАСС.
23-летний Спортсмен откатал короткую программу. Он прыгнул каскад «четверной флип — тройной тулуп», тройной сальхов и тройной аксель.
Квалификационные соревнования пройдут с 19 по 21 сентября в Пекине. Российские фигуристы примут участие в квалификации в нейтральном статусе.
Старт короткой программы у мужчин 20 сентября в 05:00 по московскому времени.
Источник: ТАСС
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