Гуменник провел первую тренировку в Пекине перед стартом отборочного турнира

Российский фигурист Петр Гуменник провел первую тренировку перед стартом отборочного турнира на Олимпийские игры 2026 года, сообщает ТАСС.

23-летний Спортсмен откатал короткую программу. Он прыгнул каскад «четверной флип — тройной тулуп», тройной сальхов и тройной аксель.

Квалификационные соревнования пройдут с 19 по 21 сентября в Пекине. Российские фигуристы примут участие в квалификации в нейтральном статусе.

Старт короткой программы у мужчин 20 сентября в 05:00 по московскому времени.