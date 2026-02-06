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Грузинские фигуристы рассказали, как им пришлось «красть» одеяла в Олимпийской деревне

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Лука Берулава и Анастасия Метелкина.
Фото Reuters

Грузинские фигуристы Анастасия Метелкина и Лука Берулава рассказали об условиях проживания в Олимпийской деревне на Играх-2026 в Италии.

— В деревне все в порядке? Ваши коллеги-спортсмены жаловались на медленный интернет.

Берулава: — Интернет неплохой, еда тоже. Номера достаточно аскетичные. Если что-то для себя «украсть», можно комфортно жить: столы, подушки.

— У других сборных украли?

Берулава: — Да нет, просто где-то лежали. Большое спасибо федерации, что помогла нам со всем этим — выделила одеяла, кабинет.

Метелкина: — В номере просто кровать с матрасом, шкаф. И все.

Берулава: — Я вам скажу: так везде. У меня было две Олимпиады, и третья — юниорская. В Пекине, например, тоже столов не было — просто кровать и шкафчик. Это всегда так. После Игр же все сдается, продается.

— И у вас правда не было одеял?

Берулава: Да, нам выделили олимпийские одеяла по заявке. Сказали, что это не для всех. Мака (Гиоргобиани, президент Федерации фигурного катания Грузии. — Прим. «СЭ») очень постаралась.

Метелкина и Берулава заняли второе место в короткой программе пар на командном турнире Олимпиады-2026. Спортсмены набрали 77,54 балла, уступив японцам Рику Миуре и Рюити Кихаре, у которых 82,84 балла.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Оkkо.

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