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Милан-2026

Сегодня, 13:06

Фигурист Горелкин — о допуске россиян к квалификации Игр-2026: «Лед тронулся, все мы соскучилась по международным стартам»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Фигурист Даниил Горелкин, выступающий в танцах на льду в паре с Софьей Леонтьевой, прокомментировал решение ISU допустить россиян в нейтральном статусе к квалификации на Олимпийский игры 2026 года.

«Мы рады. Вся Россия и мы соскучились по международным стартам. Лед тронулся. Есть шанс у всех поехать отбираться на Олимпиаду. Это супер», — заявил Горелкин после проката на чемпионате России в Омске.

20 декабря ISU допустил российских и белорусских спортсменов к участию в квалификации Олимпийских игр в нейтральном статусе. Олимпиада в Милане пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года.

София Леонтьева / Даниил Горелкин
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