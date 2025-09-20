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20 сентября 2025, 17:52

Главный тренер сборной России Чайковская — о Петросян и Сафоновой: «Вышли и показали, кто в доме хозяин»

Павел Лопатко

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская считает, что россиянка Аделия Петросян и белоруска Виктория Сафонова в ходе отборочных соревнований к Олимпийским играм-2026 в Пекине показали, «кто в доме хозяин».

«Аделия на Олимпиаде. Туда же отобралась и белорусская девочка Сафонова. Вышли и показали, кто в доме хозяин», — цитирует Чайковскую ТАСС.

Петросян стала победительницей отборочного турнира в Пекине к зимней Олимпиаде-2026. 18-летняя россиянка набрала 140,91 балла за произвольную программу, 209,63 в сумме. Второе место заняла Анастасия Губанова, представляющая Грузию — 206,23 (68,08+138,15). Третьей стала Луна Хендрикс из Бельгии — 204,96 (66,92+138,04).

Также на Олимпийские игры квалифицировалась белоруска Виктория Сафонова, набравшая 181,91 (57,71+124,2) балла в сумме. Она заняла четвертое место.

Источник: ТАСС
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Аделия Петросян
Виктория Сафонова
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