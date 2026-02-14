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Главный тренер «Барыса» Кравец поздравил Шайдорова с победой на Олимпиаде-2026

Анастасия Пилипенко

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец поздравил казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова с завоеванием золотой медали на Олимпиаде-2026.

— Еще раз хочу поздравить всех с золотой медалью Олимпиады, это вообще супер. Вот так надо стремиться всем спортсменам к таким результатам. Отдавать все, что есть, а даже, может быть, и больше для того, чтобы добиваться результата такого высокого.

— Понятно, что это фантазия такая, но насколько есть возможность пригласить олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова, может быть, ассистентом или тренером по катанию для команды, например, на летний период?

— Вот вы только подумали, а я уже это сделал. Сегодня перед игрой я Кайыржану сказал: подойди к Михаилу и займись, он тебе поможет в катании, — цитирует Кравца пресс-служба «Барыса».

В короткой программе турнира фигуристов Шайдоров получил 92,94 балла, в произвольной — 198,64 балла. В сумме у него 291,58 балла. Его победа стала первой для Казахстана на зимних Олимпиадах с 1994 года.

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