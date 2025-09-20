Олимпиада 2026
Фигурное катание
Новости
Календарь Медальный зачет Статьи Видео Все материалы
Уведомления
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Фигурное катание

ОИ Милан Кортина 2026

Галлямов считает, что Петросян и Гуменник показывают класс отечественной школы фигурного катания

Павел Лопатко

Чемпион мира, призер Олимпийских игр в парном катании Александр Галлямов считает, что российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник демонстрируют класс отечественной школы фигурного катания на фоне сложностей и перерыва в участии в международных соревнованиях.

«Очень рад за Петра, который так хорошо откатал короткую программу, как и за Аделию, которая также лидирует. Оба наших спортсмена, несмотря на все сложности, на большой перерыв в международных соревнованиях, по-прежнему показывают всему миру класс отечественной школы. Желаю нашим ребятам успешных прокатов в произвольной. Будем болеть и верить в них», — цитирует Галлямова ТАСС.

Гуменник показал лучший результат в короткой программе отборочных соревнований Олимпиады-2026 в Пекине. Он набрал 93,8 балла. Петросян тоже лидирует после короткой программы, набрав 68,72 балла.

Олимпийский квалификационный турнир по фигурному катанию проходит с 19 по 21 сентября 2025 года в Пекине (Китай). По итогам квалификации на Игры попадают пять лучших спортсменов.

Петросян представит произвольную программу 20 сентября, Гуменник — 21 сентября.

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Аделия Петросян
Петр Гуменник
Анастасия Мишина / Александр Галлямов

Главные олимпийские рубрики

Все об Олимпийских играх 2026 Зимняя Олимпиада в Милане Хоккей
Фигурное катание Лыжи Биатлон Медальный зачет Календарь ОИ
Читайте также
Камила Валиева вернулась в группу Этери Тутберидзе
Пример для всех: Литву лишили этапа КМ по пятиборью из-за отказа пускать россиян
Популярное видео
Разин окончательно уволен
Разин окончательно уволен
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 18 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 18 октября
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Урал» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Волга»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Волга»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Юта» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Ничья «Локо» и «Краснодара», «Факел» обыграл «Крылья»: видео
Ничья «Локо» и «Краснодара», «Факел» обыграл «Крылья»: видео
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ленинградец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ленинградец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Голкипер для Уфы. Серьезные проблемы СКА
Голкипер для Уфы. Серьезные проблемы СКА
«Торонто» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Лех» — «Байер»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лех» — «Байер»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Кристал Пэлас»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Кристал Пэлас»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Петросян чисто откатала произвольную программу на тренировке олимпийского отбора, несмотря на опоздание

ISU удалил пост с видео с российским фигуристом Гуменником под украинскую песню
Новости
RSS RSS
Все новости