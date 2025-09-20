Галлямов считает, что Петросян и Гуменник показывают класс отечественной школы фигурного катания

Чемпион мира, призер Олимпийских игр в парном катании Александр Галлямов считает, что российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник демонстрируют класс отечественной школы фигурного катания на фоне сложностей и перерыва в участии в международных соревнованиях.

«Очень рад за Петра, который так хорошо откатал короткую программу, как и за Аделию, которая также лидирует. Оба наших спортсмена, несмотря на все сложности, на большой перерыв в международных соревнованиях, по-прежнему показывают всему миру класс отечественной школы. Желаю нашим ребятам успешных прокатов в произвольной. Будем болеть и верить в них», — цитирует Галлямова ТАСС.

Гуменник показал лучший результат в короткой программе отборочных соревнований Олимпиады-2026 в Пекине. Он набрал 93,8 балла. Петросян тоже лидирует после короткой программы, набрав 68,72 балла.

Олимпийский квалификационный турнир по фигурному катанию проходит с 19 по 21 сентября 2025 года в Пекине (Китай). По итогам квалификации на Игры попадают пять лучших спортсменов.

Петросян представит произвольную программу 20 сентября, Гуменник — 21 сентября.