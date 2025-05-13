Галлямов после решения ISU заявил, что планирует остаться в спорте до Олимпиады-2030

Российский фигурист Александр Галлямов прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) о недопуске российских спортивных пар к отбору на Олимпийские игры-2026.

Ранее 13 мая ISU одобрил заявки на участие четырех российских представителей одиночного катания. В список вошли Аделия Петросян, Алина Горбачева, Петр Гуменник и Владислав Дикиджи. А также 18 представителей конькобежного спорта и шорт-трека.

«Работы на 5 лет достаточно...» — написал 25-летний спортсмен в Telegram-канале.

Галлямов в паре с Анастасией Мишиной становились бронзовыми призерами Олимпиады-2022, а также были третьими в командных соревнованиях. На счету пары также золото чемпионата мира-2021 и чемпионата Европы-2022.