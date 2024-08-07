Фуркад не ответил на вопрос о награждении фигуристов медалями Олимпиады-2022 без россиян

Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал награждение фигуристов сборных США и Японии медалями Олимпиады-2022 без россиян.

«Я не могу ответить на ваш вопрос. Сегодня был момент для спортсменов», — сказал Фуркад «СЭ».

7 августа в Париже Международный олимпийский комитет (МОК) провел церемонию награждения сборных США и Японии медалями командного турнира фигуристов на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Россиян на церемонию не пригласили.

Сборной США были вручены золотые медали, японцам — серебряные. Фигуристы сборной России должны были получить бронзу, но они не получили приглашения.