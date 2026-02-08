США удерживают лидерство в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2026

Сборная США по фигурному катанию лидирует по итогам пяти программ командного турнира на зимних Олимпийских играх в Милане.

Американцы набрали 44 очка.

Второе место занимает национальная команда Японии (39 очков), третье — сборная Италии — 37.

Фигурное катание

Милан (Италия)

Зимние Олимпийские игры-2026

Командный турнир

Положение после пяти программ

1. США — 44 очка

2. Япония — 39

3. Италия — 37

4. Канада — 35

5. Грузия — 32

6. Франция — 24

7. Корея — 14

8. Китай — 14

9. Великобритания — 12

10. Польша — 8

Олимпийские игры проходят с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.