США удерживают лидерство в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2026
Сборная США по фигурному катанию лидирует по итогам пяти программ командного турнира на зимних Олимпийских играх в Милане.
Американцы набрали 44 очка.
Второе место занимает национальная команда Японии (39 очков), третье — сборная Италии — 37.
Фигурное катание
Милан (Италия)
Зимние Олимпийские игры-2026
Командный турнир
Положение после пяти программ
1. США — 44 очка
2. Япония — 39
3. Италия — 37
4. Канада — 35
5. Грузия — 32
6. Франция — 24
7. Корея — 14
8. Китай — 14
9. Великобритания — 12
10. Польша — 8
Олимпийские игры проходят с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.
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