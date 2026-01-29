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ОИ Милан Кортина 2026

29 января, 08:00

Фигурное катание, Олимпиада 2026 в Милане — расписание соревнований

Фигурное катание на Олимпиаде пройдет с 6 по 19 февраля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Аделия Петросян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Соревнования по фигурному катанию на Олимпийских играх-2026 пройдут с 6 по 19 февраля на ледовой арене в Милане. Всего будет разыграно пять комплектов наград. Медали присуждаются в командных соревнованиях, мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду.

Всего к соревнованиям допускается 142 спортсмена: 71 мужчина и 71 женщина. Каждый НОК может выставить не более трех спортсменов или пар в отдельных соревнованиях. От России участвуют только один одиночник и одна одиночница — Петр Гуменник и Аделия Петросян.

Расписание соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде 2026

6 февраля (пятница)
11.55. Командный турнир. Танцы на льду, ритм-танец
13.35. Командный турнир. Парное катание, короткая программа
15.35. Командный турнир. Женщины, короткая программа

7 февраля (суббота)
21.45. Командный турнир. Мужчины, короткая программа
00.05. Командный турнир. Танцы на льду, произвольная программа

8 февраля (воскресенье)
21.30. Командный турнир. Пары, произвольная программа
22.45. Командный турнир. Женщины, произвольная программа
23.55. Командный турнир. Мужчины, произвольная программа

9 февраля (понедельник)
21.20. Танцы на льду, ритм-танец

10 февраля (вторник)
20.30. Мужчины, короткая программа

11 февраля (среда)
21.30. Танцы на льду, произвольная программа

13 февраля (пятница)
21.00. Мужчины, произвольная программа

15 февраля (воскресенье)
21.45. Пары, короткая программа

16 февраля (понедельник)
22.00. Пары, произвольная программа

17 февраля (вторник)
20.45. Женщины, короткая программа

19 февраля (четверг)
21.00. Женщины, произвольная программа

21 февраля (суббота)
22.00. Выставка чемпионов, гала-шоу

Время — московское.

Олимпийские кольца: Игры 2026 пройдут в&nbsp;городах Милан и&nbsp;Кортина-д'Ампеццо, а&nbsp;также прилегающих к&nbsp;ним провинциях и&nbsp;долинах.Олимпийские игры 2026 в Милане: даты и расписание, участники и фавориты

Следить за подробным расписание прокатов можно в разделе фигурного катания на нашем сайте, за последними новостями и результатами соревнований — в разделе Олимпиады на сайте «СЭ».

XXV зимние Олимпийские игры пройдут в городах Милан и Кортина-д'Ампеццо и областях Венето и Ломбардия в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года.
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