Гуменник исполнил пять четверных прыжков в произвольной программе на Олимпиаде-2026

Российский фигурист Петр Гуменник выступил с произвольной программой на Олимпийских играх 2026 года.

Судьи оценили прокат в 184,49 балла. Итоговая оценка вместе с короткой программой — 271,21 балла.

23-летний спортсмен в первой половине программы исполнил четверные флип, лутц, риттбергер, а также четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом. Во второй части программы россиянин прыгнул четверной сальхов в секвенции с двумя двойными акселями и каскад из тройного лутца и двойного риттбергера. На тройном акселе судьи посчитали фигуристу недокрут.