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Гуменник исполнил пять четверных прыжков в произвольной программе на Олимпиаде-2026

Гуменник выступил с произвольной программой на Олимпийских играх
Руслан Минаев
Петр Гуменник.
Фото AFP

Российский фигурист Петр Гуменник выступил с произвольной программой на Олимпийских играх 2026 года.

Судьи оценили прокат в 184,49 балла. Итоговая оценка вместе с короткой программой — 271,21 балла.

23-летний спортсмен в первой половине программы исполнил четверные флип, лутц, риттбергер, а также четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом. Во второй части программы россиянин прыгнул четверной сальхов в секвенции с двумя двойными акселями и каскад из тройного лутца и двойного риттбергера. На тройном акселе судьи посчитали фигуристу недокрут.

Фигурное катание на&nbsp;Олимпийских играх 2026: онлайн трансляция произвольной программы мужчин с&nbsp;Петром Гуменником в&nbsp;пятницу 13&nbsp;февраля.Гуменник исполнил пять четверных, Малинин против Кагиямы: онлайн-трансляция произвольной программы на Олимпиаде-2026

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

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Петр Гуменник
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