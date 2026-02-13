Гуменник исполнил пять четверных прыжков в произвольной программе на Олимпиаде-2026
Гуменник выступил с произвольной программой на Олимпийских играх
Российский фигурист Петр Гуменник выступил с произвольной программой на Олимпийских играх 2026 года.
Судьи оценили прокат в 184,49 балла. Итоговая оценка вместе с короткой программой — 271,21 балла.
23-летний спортсмен в первой половине программы исполнил четверные флип, лутц, риттбергер, а также четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом. Во второй части программы россиянин прыгнул четверной сальхов в секвенции с двумя двойными акселями и каскад из тройного лутца и двойного риттбергера. На тройном акселе судьи посчитали фигуристу недокрут.
Гуменник исполнил пять четверных, Малинин против Кагиямы: онлайн-трансляция произвольной программы на Олимпиаде-2026
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