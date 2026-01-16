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Фигуристку Пападакис отстранили от комментирования Олимпиады-2026

Павел Лопатко

Олимпийская чемпионка в танцах на льду француженка Габриэла Пападакис рассказала, что американский канал NBC отстранил ее от комментирования соревнований по фигурному катанию на Олимпийских играх 2026 года.

«Насколько мне известно, после официальной жалобы Гийома (ее бывший партнер Гийом Сизерон. — Прим. «СЭ») телеканал посчитал, что моя нейтральность нарушена и я не смогу комментировать Олимпийские игры. Я понимаю их позицию, но чувствую несправедливость», — цитирует ТАСС интервью 30-летней Пападакис французской газете L'Equipe.

Сизерон и Пападакис выступали вместе с 2008 года. На Олимпийских играх в Пекине они установили новый мировой рекорд — 226,61 балла. С 2025 года Сизерон выступает в дуэте с Лоранс Фурнье-Бодри.

Ранее фигуристка рассказывала, что в последние годы сотрудничества Сизерон был эмоционально нестабилен, спортсмены часто ссорились.

Источник: ТАСС
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Габриэла Пападакис/ Гийом Сизерон

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