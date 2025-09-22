22 сентября 2025, 12:49

Петросян — о поддержке Тутберидзе в Пекине: «Я ее чувствовала максимально рядом с собой»

Павел Лопатко

Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала, что ощущала поддержку своего тренера Этери Тутберидзе в ходе отборочного турнира Олимпиады-2026 в Пекине.

«Я не знала, когда она уедет, специально к ней спустилась. Мы немного пообщались, она меня обняла, поцеловала. Тоже, видимо, сильно переживала, нервничала. Я ее чувствовала максимально рядом с собой. Сегодня ролик вышел, как на короткой тренеры волновались. На произвольной, когда я на сальхов заезжала, они, наверное, поседели», — цитирует 18-летнюю Петросян Первый канал.

Россиянка выиграла и короткую, и произвольную программы на турнире в Пекине и получила путевку на Олимпийские игры-2026.

Тутберидзе прилетела в Пекин в составе грузинской делегации. Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) не допустил хореографа группы Тутберидзе Даниила Глейхенгауза в качестве сопровождающего лица для Петросян.

Источник: Первый канал
«Ак Барс» повел в серии с минчанами
«Болонья» — «Астон Вилла»: Лига Европы, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Фрайбург» — «Сельта»: Лига Европы, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Порту» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, первый матч 1/4 финала, видеообзор
Овечкин скоро все скажет
«ПСЖ» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Брага» — «Бетис»: Лига Европы, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Барселона» — «Атлетико»: Лига чемпионов, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Авангард» vs ЦСКА, Квартальнов vs «Ак Барс», Кудашов в «Авто»
«Авто» поменял тренера, генменеджер «Трактора» признал ошибки
«Реал» — «Бавария»: Лига чемпионов, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Спортинг» — «Арсенал»: Лига чемпионов, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Крылья Советов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
В «Динамо» все свалили на Кудашова
Бодипозитив — зло? Дзидзария — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 23-го тура 6 апреля
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Детройт» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 23-го тура 5 апреля
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Факел»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Чайка»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
