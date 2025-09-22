Петросян — о поддержке Тутберидзе в Пекине: «Я ее чувствовала максимально рядом с собой»

Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала, что ощущала поддержку своего тренера Этери Тутберидзе в ходе отборочного турнира Олимпиады-2026 в Пекине.

«Я не знала, когда она уедет, специально к ней спустилась. Мы немного пообщались, она меня обняла, поцеловала. Тоже, видимо, сильно переживала, нервничала. Я ее чувствовала максимально рядом с собой. Сегодня ролик вышел, как на короткой тренеры волновались. На произвольной, когда я на сальхов заезжала, они, наверное, поседели», — цитирует 18-летнюю Петросян Первый канал.

Россиянка выиграла и короткую, и произвольную программы на турнире в Пекине и получила путевку на Олимпийские игры-2026.

Тутберидзе прилетела в Пекин в составе грузинской делегации. Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) не допустил хореографа группы Тутберидзе Даниила Глейхенгауза в качестве сопровождающего лица для Петросян.