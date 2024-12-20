Букин — о допуске россиян на Олимпиаду: «Очень приятное событие, но с другой стороны, это безумно ответственно»

Фигурист Иван Букин, выступающий в танцах на льду в паре с Александрой Степановой, прокомментировал решение ISU допустить россиян в нейтральном статусе к квалификации на Олимпийский игры 2026 года.

— Наконец-то мы все вместе дождались. Конечно, это, с одной стороны, очень приятное и радостное событие, а с другой стороны, конечно, это — безумно ответственно. Впереди очень много работы, потому что будет, мне кажется, нелегко, — заявил Букин.

В соответствие с решением ISU российская сторона получила по одной квоте в мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду. При этом российские фигуристы не будут допущены к командному турниру.