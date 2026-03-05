Малинин получил награду МОК «За честную игру» на Олимпиаде в Милане

Американский фигурист Илья Малинин стал лауреатом премии «За честную игру» по итогам Олимпийских игр в Италии.

В личном турнире Малинин занял восьмое место, а чемпионом стал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров. Комментируя награду, 21-летний американец подчеркнул, что искренне поздравил победителя, не думая о результате.

«Я глубоко тронут этой наградой, особенно учитывая невероятное наследие Эудженио Монти в Италии. Я поздравил Михаила не ради результата, а ради общего пути, который мы проходим как спортсмены. Знание того, что болельщики по всему миру сопереживали этому моменту, значит для меня больше, чем любая медаль», — цитирует Малинина пресс-служба МОК.

Итальянский бобслеист Эудженио Монти на зимних Играх в Инсбруке в 1964 году стал первым спортсменом, получившим эту награду. Она присуждается спортсменам за проявление благородства и честного отношения к соперникам.

В Милане Малинин также завоевал золото в командном турнире. Он двукратный чемпион мира (2024, 2025) и первый в истории фигурист, исполнивший на международных соревнованиях четверной аксель — самый сложный и «дорогой» прыжок в системе оценок ISU.

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