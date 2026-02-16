Малинин: «Ненависть в интернете атакует разум, а страх заманивает его в темноту»

Американский фигурист Илья Малинин опубликовал пост после выступления в мужском одиночном катании на Олимпийских играх 2026 года в Милане.

Двукратный чемпион мира сорвал произвольную программу и занял восьмое место в мужском одиночном катании.

«На самой большой сцене мира даже те, кто выглядят самыми сильными, могут вести невидимую внутреннюю борьбу. Даже самые счастливые воспоминания могут быть омрачены шумом. Ненависть в интернете атакует разум, а страх заманивает его в темноту, как бы ты ни старался сохранить здравомыслие под бесконечным непреодолимым давлением. Все это накапливается, а когда эти моменты мелькают перед глазами, это приводит к неизбежному краху», — написал фигурист в соцсети.

Победителем личного турнира у мужчин стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров (291,58 балла). Серебро завоевал японец Юма Кагияма (280,06), бронзу — его соотечественник Сун Сато (274,9). Россиянин Петр Гуменник стал шестым (271,21).

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