Фигурист Малинин будет носить на Олимпиаде шнурки, которые ему подарил Овечкин

Американский фигурист Илья Малинин заявил, что будет носить на олимпиаде шнурки, подаренные ему хоккеистом «Вашингтона» Александром Овечкиным, сообщает журналист CBC Девин Эру.

21-летний спортсмен в понедельник вышел на тренировку в коньках с желто-золотыми шнурками. Такие же носит Овечкин. После занятия двукратный чемпион мира заявил, что получил шнурки в подарок от хоккеиста.

Церемония открытия зимних Олимпийских игр запланирована на 6 февраля, при этом соревнования по некоторым видам спорта стартуют 4 и 5 февраля. Завершится Олимпиада 22 февраля. В соревнованиях примут участие 13 российских спортсменов.