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2 февраля, 16:52

Фигурист Малинин будет носить на Олимпиаде шнурки, которые ему подарил Овечкин

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Овечкин и Илья Малинин.
Фото соцсети

Американский фигурист Илья Малинин заявил, что будет носить на олимпиаде шнурки, подаренные ему хоккеистом «Вашингтона» Александром Овечкиным, сообщает журналист CBC Девин Эру.

21-летний спортсмен в понедельник вышел на тренировку в коньках с желто-золотыми шнурками. Такие же носит Овечкин. После занятия двукратный чемпион мира заявил, что получил шнурки в подарок от хоккеиста.

Церемония открытия зимних Олимпийских игр запланирована на 6 февраля, при этом соревнования по некоторым видам спорта стартуют 4 и 5 февраля. Завершится Олимпиада 22 февраля. В соревнованиях примут участие 13 российских спортсменов.

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