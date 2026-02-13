Энберт: «У Малинина хороший технический набор и, наверное, выше, чем у других»

Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года Александр Энберт считает, что американский фигурист Илья Малинин столкнется с серьезной конкуренцией в произвольной программе на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии.

По мнению Энберта, все решит технический набор и готовность спортсмена пойти на риск.

Российский фигурист напомнил, что в командном турнире Малинину уже пришлось бороться с японскими соперниками. По словам Энберта, ключевой вопрос предстоящего выступления — стратегия.

По мнению эксперта, если Малинин решится на максимально сложный контент, включая четверной аксель с тройным тулупом и все остальные четверные, и исполнит все чисто, то конкурентов у него не будет. Однако если американец предпочтёт более консервативный прокат с меньшим числом сложных элементов, соперники практически сравняются с ним по технике, хотя база Малинина все равно остается выше.

«У Ильи хороший технический набор и, наверное, выше, чем у других», — цитирует Энберта News.ru.

Малинин лидирует перед произвольной программой с 108,16 балла. Вторым идет японец Юма Кагияма (103,07), третьим — француз Адам Сяо Хим Фа (102,55). Россиянин Петр Гуменник занимает 12-е место с 86,72 балла.

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