Олимпиада 2026
Фигурное катание
Новости
Календарь Медальный зачет Статьи Видео Все материалы
Уведомления
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Фигурное катание

ОИ Милан Кортина 2026

29 октября 2025, 08:15

Фигурист Базин объяснил историей о ДТП нежелание российских фигуристов подавать в CAS

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Чемпион России в танцах на льду Егор Базин в эфире «СЭ» выразил свое отношение к выбору федерацией участников олимпийского отбора — несмотря на серебро чемпионата России, Базина и его партнершу Елизавету Худайбердиеву не подали на нейтральный статус в ISU. Помимо чемпионов России Александры Степановой/Ивана Букина в состав попали Василиса Кагановская/Максим Некрасов. Позже Степановой/Букину отказали, они не стали оспаривать решение в CAS.

— Я эту ситуацию уже отпустил, потому что какая разница, были бы мы запасными или другая пара, все равно слетел первый номер (Степанову/Букина не допустили по критериям нейтральности. — Прим. «СЭ»), значит, слетает и второй. Катались бы мы дальше — рейтинг внутри страны, кого выбирает федерация, для нас играл бы роль, да. Сейчас это нас не касается. Странно быть недовольным выбором первой пары — Ваня [Букин] с Сашей [Степановой] объективно победители чемпионата России и заслужили место. Ставить кого-то из нас вместо них было бы нечестно.

Подавать в CAS? У меня тут история произошла — мне в машину въехали, в заднюю дверь. Въехали сзади, то есть виноват другой человек по сути, но нарушили правила мы оба. И мне сотрудник ГИБДД сказал: «Тебе надо идти в суд, если хочешь доказать правоту, но подумай лишний раз, нужно ли оно тебе». Я собирал документы для юристов только два месяца, это дико выматывает. Думаю, в случае ребят с CAS то же самое. Хотя никто ребятам не должен это запрещать. Ну а за несколько месяцев до Олимпиады это уже мало смысла имеет, — сказал Базин.

Егор Базин и&nbsp;Елизавета Худайбердиева.«Никогда такой боли не испытывал». Егор Базин — о ДТП, травме и современном фигурном катании
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Фигурное катание
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин

Главные олимпийские рубрики

Все об Олимпийских играх 2026 Зимняя Олимпиада в Милане Хоккей
Фигурное катание Лыжи Биатлон Медальный зачет Календарь ОИ
Читайте также
Пентагон опубликовал данные расследования о существовании НЛО. Что нужно знать
Что произошло за ночь 11 мая. Главное
«Локомотив» или «Ак Барс» — кто выиграет Кубок Гагарина? Прогноз авторов «СЭ»
Мостовой опроверг слухи о нетрезвом состоянии, Ерохин хочет новый контракт, а Соболев намекнул на проблемы с пенальтистами. Что произошло после матча «Зенит» &#8212; «Сочи»
Из КХЛ в Америку уезжают сильнейшие. Клубы и лига почему-то давно смирились с этим
В МИД РФ заявили о попытках недружественных стран сорвать выборы в ГД в сентябре
Популярное видео
Семь ведущих игроков уезжают из КХЛ
Семь ведущих игроков уезжают из КХЛ
«Зенит» обыграл «Сочи», «Локомотив» победил «Балтику»: видео
«Зенит» обыграл «Сочи», «Локомотив» победил «Балтику»: видео
«Нефтехимик» — «Волга»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Волга»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Челябинск»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Челябинск»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Черноморец»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Черноморец»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
Надо ли «Авангарду» увольнять главного тренера Ги Буше
Надо ли «Авангарду» увольнять главного тренера Ги Буше
«Астон Вилла» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, видеообзор
«Астон Вилла» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, видеообзор
«Страсбур» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Страсбур» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Филадельфия» — «Каролина»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Брага»: Лига Европы, видеообзор
«Фрайбург» — «Брага»: Лига Европы, видеообзор
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
Анонс финала Кубка Гагарина, камбэки «Локомотива», неудача «Магнитки»
Анонс финала Кубка Гагарина, камбэки «Локомотива», неудача «Магнитки»
Фаворит сезона «Авангард» выбыл из чемпионской гонки
Фаворит сезона «Авангард» выбыл из чемпионской гонки
«Вегас» — «Анахайм»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Анахайм»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
Набоков отправляется в «Колорадо»
Набоков отправляется в «Колорадо»
«Колорадо» — «Миннесота»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Тарасова призвала не искать негатив из-за снятия с публикации фото Валиевой в соцсетях Олимпиады-2026

Хуснутдинова о Петросян: «Она несла ответственность за всю страну»

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости