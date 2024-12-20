Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Фигурное катание

Милан-2026

Сегодня, 15:55

Чемпион России Галлямов о возвращении россиян на Олимпиаду: «Знаковое решение для всего мира фигурного катания»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, прокомментировал решение ISU допустить россиян в нейтральном статусе к квалификации на Олимпийский игры 2026 года.

— Только что узнали эту новость. Конечно, ждали ее очень давно. Мы пока не знаем, кто поедет, но естественно хотим отправиться в Пекин. Благодарим федерацию, тренерскую команду, ISU и всех, кто участвовал в переговорах. Это знаковое решение для всего мира фигурного катания. Мы мечтаем поехать, но решать не нам.

В соответствие с решением ISU российская сторона получила по одной квоте в мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду. При этом российские фигуристы не будут допущены к командному турниру.

Фигурное катание
Анастасия Мишина / Александр Галлямов
Читайте также
Чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен впервые станет папой
В сборной США по биатлону обнародовали секс-скандал
Стало известно о задержании гендиректора Корпорации развития Курской области
Красно-белые берут «брата Абаскаля», он покупал Аршавина в «Арсенал», а теперь должен уберечь Угальде от ухода в «Челси»
Запоздалая помощь США Украине и расплывчатые обещания Европы. Что пишут СМИ
Трамп потребовал от ЕС увеличить закупки энергоресурсов США
Популярное видео
«Торпедо» много забивает, но все равно проигрывает
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: Лига конференций, 6-й тур, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
В «Салавате Юлаеве» снова задержки зарплаты
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
В «Ладе» началась распродажа команды?
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг выиграл КПК / КХЛ возвращается / Подъяпольский в «Динамо»
«Локомотив» подписал контракт с Рихардом Паником
«Ванкувер» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Россия выиграла КПК. «Трактор» взял американского защитника
Финал Суперниндзя | Сезон 3 | Выпуск 10 — рекордный!
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ничья Минакова и Джонсона, Папин нокаутировал Харди
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Чемпионат России по фигурному катанию 2025: новости и материалы, расписание и результаты турнира
Козловский назвал Кондратюка уникальным спортсменом
Короткая программа женщин на чемпионате России: результаты онлайн
Чемпионат России: старт женщин, медали в танцах и парах. Онлайн-трансляция дня
Козловский — о серебре на чемпионате России в Омске: «Эмоции смешанные»
Чемпионы Европы не справились с нервами после новости о допуске. Развязка в Омске
Мишина и Галлямов прокомментировали победу на чемпионате России в Омске
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Костомаров — о выступлении на Олимпиаде под нейтральным флагом: «Рано или поздно и гимн будет играть, и флаг поднимут»

Козловский о решении ISU допустить россиян к отбору на Олимпиаду: «Назвать его справедливым не могу»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости