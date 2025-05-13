Олимпиада
13 мая, 18:35

ФФККР: в олимпийском отборе примут участие Петросян и Гуменник

Алина Савинова

В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщили, что в квалификационном турнире фигуристов на Олимпиаду-2026 примут участие Аделия Петросян и Петр Гуменник.

Во вторник, 13 мая, стало известно, что ISU одобрил заявки четырех российских фигуристов-одиночников на нейтральный статус для участия в отборе на Олимпийские игры в Италии. Помимо Петросян и Гуменника, в список вошли Алина Горбачева и Владислав Дикиджи.

«ФФККР получила официальное письмо от ISU, в котором говорится, что ISU допустил к участию в отборочном турнире к Олимпийским играм 2026 года только одиночников в женском и мужском катании, парное катание и танцы до отбора не допущены. Мы долго и упорно пытались выяснить причину, но причины непонятны. Помимо всего прочего сегодня было сказано, что апелляция невозможна. Итог — в отборе будут участвовать девушка и мужчина, первые номера — Аделия Петросян и Петр Гуменник», — говорится в заявлении ФФККР.

В декабре 2024 года совет ISU объявил о допуске россиян к олимпийской квалификации в нейтральном статусе, предоставив по одной квоте в мужском и женском катании.

Отборочный турнир состоится с 17 по 21 сентября в Пекине. Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Источник: https://t.me/ruskating/4766
Аделия Петросян
Петр Гуменник
Фигурное катание
Олимпиада
