Медведева — о Гуменнике и Петросян: «Хочу пожелать ребятам большой удачи, терпения, сил и здоровья»
Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась мнением о Аделии Петросян и Петре Гуменнике, которые готовятся к Олимпиаде-2026.
— Петросян и Гуменник готовятся к Олимпиаде. Каковы шансы?
— Я в Вангу играть точно не буду. Просто хочу пожелать ребятам большой удачи, терпения, сил, здоровья самое главное. Это, в принципе, единственное, что я могу сказать, просто их поддержать.
— Как бы оценили их профессиональный уровень?
— Высокий.
— Общаетесь с иностранными коллегами, что они думают насчет предстоящего отбора?
— Я не общаюсь с иностранными коллегами, нет, я уже другой жизнью живу.
Я стала бояться турбулентности. Такого раньше не было. Но ничего. Завтра утром меня ждет короткий полет, двухчасовой.
— Недавно вы согласились сыграть футболистку.
— Давайте не будем про это, потому что проект все еще в состоянии питчинга. Это не официальное пока что заявление, что вот снимаем. Я пока еще не снималась. Давайте попозже об этом поговорим.