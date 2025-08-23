Медведева — о Гуменнике и Петросян: «Хочу пожелать ребятам большой удачи, терпения, сил и здоровья»

Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась мнением о Аделии Петросян и Петре Гуменнике, которые готовятся к Олимпиаде-2026.

— Петросян и Гуменник готовятся к Олимпиаде. Каковы шансы?

— Я в Вангу играть точно не буду. Просто хочу пожелать ребятам большой удачи, терпения, сил, здоровья самое главное. Это, в принципе, единственное, что я могу сказать, просто их поддержать.

— Как бы оценили их профессиональный уровень?

— Высокий.

— Общаетесь с иностранными коллегами, что они думают насчет предстоящего отбора?

— Я не общаюсь с иностранными коллегами, нет, я уже другой жизнью живу.

Я стала бояться турбулентности. Такого раньше не было. Но ничего. Завтра утром меня ждет короткий полет, двухчасовой.

— Недавно вы согласились сыграть футболистку.

— Давайте не будем про это, потому что проект все еще в состоянии питчинга. Это не официальное пока что заявление, что вот снимаем. Я пока еще не снималась. Давайте попозже об этом поговорим.