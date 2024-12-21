Семененко — о допуске российских фигуристов на Олимпиаду: «Радостная новость»

Фигурист Евгений Семененко прокомментировал решение ISU допустить россиян в нейтральном статусе к квалификации на Олимпийские игры 2026 года.

«Вчера была тренировка. Вернулся с нее, чуть-чуть поспал... Просыпаюсь — и мне скидывают новость. Конечно, она радостная. Не знаю, повлияла ли она на прокат», — отметил Семененко.

20 декабря ISU допустил российских и белорусских спортсменов к участию в квалификации Олимпийских игр в нейтральном статусе в соревнованиях по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.

Глава Федерации фигурного катания России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил, что обсудит с фигуристами выбор спортсменов для участия в квалификации Олимпиады-2026.