Энберт о парном катании на ОИ-2026: «Развязка получилась очень зрелищной. Но жалко, что наших спортсменов там не было»

Серебряный призер Олимпийских игр в командном турнире Александр Энберт в разговоре с «СЭ» прокомментировал итоги парного катания на Олимпийских играх-2026 в Италии.

«Очень понравились японские фигуристы Миура и Кихара. Откатались в полную силу, как это положено на Олимпийских играх, не осторожничали и не зажимались. Анастасия Метелкина и Лука Берулава тоже хорошо показали программу и были артистичными. Еще понравились Мария Павлова и Алексей Святченко. И обидно, что у них были не очень высокие компоненты, которые не позволили им бороться за медали. По технической оценке и по чистоте исполнения они были, наверно, самыми лучшими. Развязка парного катания получилась очень зрелищной. Но жалко, что наших спортсменов там не было, это в пять раз усилило бы наслаждение от парного катания», — сказал Энберт «СЭ».

Японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара стали олимпийскими чемпионами в парном катании на Играх в Милане. Серебро завоевал грузинский дуэт, который представляют экс-россиянка Анастасия Метелкина и Лука Берулава. Бронза — у немцев Минервы Хазе и экс-россиянина Никиты Володина.

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