Туктамышева ответила мемом на вопрос о шансах Петросян и Гуменника на Олимпиаде

Чемпионка мира по фигурному катанию, тренер Елизавета Туктамышева оценила шанс Аделии Петросян и Петра Гуменника на Олимпийских играх.

— Думаю, что и Аделия, и Петр могут очень хорошо себя проявить. Если они подойдут в хорошей форме — это будет очень достойно. Какие места займут, я не знаю, но это точно будет очень хорошо. Это будет конкурентоспособно. Топ-5 машин, есть такой мем. (Смеется.) Просто любые разговоры по поводу Олимпиады сейчас и Аделию, и Петра будут отвлекать. Им лучше сейчас ничего не читать, ничего не слышать, а идти своей дорогой.

— Уровень женского катания в мире поднялся?

— Конечно, столько тройных акселей, были попытки четверных прыжков. Я не скажу, что фигурное катание сейчас просело. В этом году к Олимпиаде, например, японская сборная готова по максимуму разорвать пьедестал в Милане, очень сильная команда собирается, есть другие фигуристки.

В сентябре в Пекине прошел квалификационный турнир, по итогам которого Петросян и Гуменник одержали победы и завоевали путевки на Олимпиаду-2026. Российские спортивные пары и танцевальные дуэты были не допущены к участию. Зимние Игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.