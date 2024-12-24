Дюамель назвала критерии допуска российских фигуристов к отбору на Олимпиаду справедливыми

Олимпийская чемпионка в командном турнире по фигурному катанию канадка Меган Дюамель назвала справедливыми установленные Международным союзом конькобежцев (ISU) критерии отбора российских фигуристов на квалификационные соревнования к Олимпийским играм 2026 года, отметив, что они довольно обширны.

«Я действительно считаю, что правила, определяющие, кто может участвовать в соревнованиях, справедливы. Надо отметить, что критерии отбора довольно обширны», — цитирует Дюамель РИА.

20 декабря ISU принял решение допустить российских и белорусских спортсменов до участия в квалификационных турнирах на Олимпийские игры-2026 при условии получения нейтрального статуса.

В мае 2024 года Дюамель призывала ISU препятствовать переходам российских фигуристов в другие сборные, если они не тренируются в соответствующих странах.

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Это будут четвертые Игры, проводимые в Италии, и первые, в Милане.