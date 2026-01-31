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ОИ Милан Кортина 2026

31 января, 11:42

Дочь Тутберидзе будет знаменосцем сборной Грузии на открытии Олимпиады-2026

Сергей Ярошенко
Глеб Смолкин и Диана Дэвис.
Фото Reuters

Фигуристка Диана Дэвис будет одним из знаменосцев сборной Грузии на церемонии открытия Олимпийских игр 2026 года, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Грузии.

Вместе с 22-летней Дэвис знаменосцем будет фигурист Лука Берулава.

Дэвис является дочерью российского тренера Этери Тутберидзе, фигуристка выступает в дуэте со своим мужем Глебом Смолкиным. Спортсмены стали серебряными призерами чемпионата России в танцах на льду в сезоне-2021/22.

С 2023 года Дэвис и Смолкин представляют Грузию.

Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

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Фигурное катание
Диана Дэвис/Глеб Смолкин

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